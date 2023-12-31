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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Prof. Dr. Altay, Edirne'ye döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Prof. Dr. Altay, Edirne'ye döndü

Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödülle Edirne'ye döndü. Altay, ödül töreninin ardından üniversite tarafından düzenlenen toplantıda tebrik edildi. Altay, son dönemde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, birçok yeni işlemi literatüre kazandırdıklarını söyledi.

31.12.2023 - 20:54,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı ödülle Edirne'ye dönen Prof. Dr. Altay: "Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak hizmette de son dönemde çok ciddi işler yapmaya başladık"

EDİRNE - 27 Aralık'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Bilim insanları töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, üniversitesi tarafından da düzenlenen toplantıda tebrik edildi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl Bilim Ödülleri Töreni'nde sağlık alanında teşvik ödülüne layık görülen Trakya Üniversitesi'nde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, Rektör Tabakoğlu öncülüğündeki toplantıda ödüllendirilerek tebrik edildi.

Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, Kalp ve damar hastalıkları alanında enflamasyon, yeni nesil antikoagülanlar, yeni kardiyak risk faktörleri konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları sonucu sağlık alanında teşvik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Edirne'ye büyük bir gururla dönen Prof. Dr. Altay, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen toplantıda tebrik edildi.

"Gururluyuz"

Prof. Dr. Altay'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Rektör Tabakoğlu, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin çok güzel donanımları var. Her eline aldığı işi en güzel şekilde yapıyor. Servet hoca gibi çok hocamız var. Biz üniversitemizi var olduğu yerden çok daha ileriye götürmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Servet hocamızın bu başarısı aslında burada güzel bir eğitim ve öğretim ortamı ve bir sevgi saygı ortamı olduğunun, uygun bir ortam olduğunun da en güzel göstergesi. İnşallah bundan sonra çok güzel haberler duyacağız. Gururluyuz, değerli hocamı tebrik ediyorum" dedi.

"Son 1 yıl içerisinde iki tane yeni işlemi literatüre kazandırdık"

Ödülünü Cumhuriyet'in 100'üncü yılında almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Servet Altay, "Ödülü içerik olarak düşündüğümüzde 100'üncü yılı olması çok önemli. İkincisi de sadece bir makale bazında yapılan bir ödül değil, şimdiye kadar yaptığınız bütün akademik geçmişinizi değerlendiriyorlar. Tabii ki ön plana çıkan makaleleri açıklamak zorundayız ama tüm makalelerimiz, tüm aktivitelerimize bakılıyor. Çalışmalarımız ön plana çıkınca bu ödüle layık görülmüş oldum. Bu süreçte, ben burada 2015'ten beri görev yapıyorum. Bütün dekanlarım, rektörlerim her zaman arkamızda oldular. Kardiyoloji bölümü olarak son dönemde çok ciddi hizmetler yaptık. Biz sadece bilimsel işlerle değil, belki takip ediyorsunuzdur. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak hizmette de son dönemde çok ciddi işler yapmaya başladık. Son 1 yıl içerisinde iki tane yeni işlemi literatüre kazandırdık. Türkiye'de ilk yapılan işlemler ve bir çok üniversitenin yapmadığı işlemleri kazandırdık. Bilimsel aktiviteler, hizmet işleri, 4 binin üzerinde atıflar, bunların hepsi değerlendirilerek bu ödülü almış oldum. Bunun Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına denk gelmesi beni ayrıca gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Rektör Tabakoğlu görevini başarıyla sürdüren Altay'a çini tabak hediye ederek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ödül alan Prof. Dr. Altay, Edirne\'ye döndü
Kaynak: İHA
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