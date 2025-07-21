Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
21.07.2025 13:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından hızlanan ''Terörsüz Türkiye'' süreciyle ilgili ''İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli'' dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılı sebebiyle bulunduğu KKTC'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuştu.

"Bölgemizde yaşanan hadiseler, bir kez daha attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor" diyen Erdoğan, isim vermeden terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a da işaret ederek "Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli. YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımın bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli" dedi.

"TERÖRSÜZ BİR GELKECEĞİ İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gazetecilerin sorusuna Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak için adımlarımızı atmayı sürdürüyoruz. Bu nihai hedef doğrultusunda ilerleme devam ediyor. Sürecin provokasyonlardan etkilenmemesi için de son derece dikkatliyiz. "Terörsüz Türkiye" hedefimizi sekteye uğratacak tüm sabotajlara ve yapılara karşı teyakkuz halindeyiz. Biliyorsunuz silah bırakma başladı. İlgili arkadaşlarımız gerekli takibi yapıyor ve temasları sağlıyor. Komisyon konusunda da görüşmeler, bildiğim kadarıyla, nihai aşamaya geldi. Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz. Biz terörsüz bir geleceği inşa etmekte kararlıyız. Hedefimize ulaşmak için ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve sonuçta nereye varacağımızı çok net bir biçimde biliyoruz. Bölgemizde yaşanan hadiseler, bir kez daha attığımız bu adımın doğruluğunu ortaya koyuyor. Şu anda İmralı bu konuyla ilgili her türlü desteği verdi, veriyor. İşin bu boyutu çok çok önemli. YPG'nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir. Bu yaklaşımın bunların uzantısı olan SDG bakımından nasıl yansıyacağı da önemli. Son gelişmelerde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın duruşu, bunların olumsuz anlamda bir araya gelişini de bana göre ortadan kaldırmış vaziyette. Biz kararlıyız, Ahmed Şara'yı Suriye'de yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz, Suriye'nin yeniden toparlanmasını biz ülkemiz için de olumlu görüyoruz. Çünkü Suriye'nin yeniden toparlanması bizimle olan münasebetlerini de olumlu istikamette etkileyecektir. Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını görüyoruz. Halbuki "dönmeyecekler" diye bir ümitsizlik vardı. Şimdi gönüllü geri dönüşlere başladılar. Biz de gönüllü geri dönüşlerin hızlanması için her türlü desteği vereceğiz. Bu dönüşlerin hızlanmasıyla birlikte Suriye hızla normalleşsin, biz de Güneyimizi sağlama alalım istiyoruz." yanıtını verdi.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tuncay8891:
    senin en buyuk destekcin imrali heyeti kiymetini bil bakanlik vermen lazim 28 7 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Bunların hepsi BOP un bir parçası. Eş başkan olarak ta görevini yapıyorsunuz 26 7 Yanıtla
  • Lucretius.:
    yakında imarda getirirsiniz adaya 5 yıldızlı otel diker orada konaklatırsınız Bebek katilini olmaz mı? CANIM MİLLETİM DE ANLAYIŞLA KARŞILAR ZATEN 20 YILDIR KARŞILIYOR 22 6 Yanıtla
  • K.540054s:
    Güzelim ülke İMRALI'ya mahkum, yazık çok yazık, 17 9 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    cumhurbaşkanı yardımcısı olsun 14 4 Yanıtla
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