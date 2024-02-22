Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kabul Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti. Erdoğan, mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

22.02.2024 18:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı kabul etti.

Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'ndaki mitingin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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