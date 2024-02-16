Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.

16.02.2024 14:55  Güncelleme: 15:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'daki mitingde emeklilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de tekrar bütçeyi zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz. Bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak." dedi.

"BİZ YOLA ÇIKTIKLARIMIZLA DEVAM EDERİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor? Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim. Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. 31 Mart akşamı Ordu Hilmi Güler'i ile ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu?

Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'daydık. Bugün Ordu'dayız, buradan da Giresun'a. Yarın Trabzon oradan da Rize.

''BİZ VARSAK DOĞAL GAZ VAR, BİZ YOKSAK DOĞAL GAZ YOK''

Bizim olmadığımız büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok. Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü sorumluluğumuzdur. Depremden teröre, en küçük bir zafiyete izin vermiyoruz.

''HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE HEPİMİZ İÇİN ZORLU GEÇİYOR''

Önümüzdeki zorlukları görmezden gelmiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. Bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor. Hayat pahalılığıyla mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz.

"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ 3 BİN LİRAYA YÜKSELTECEĞİZ"

Önümüz Ramazan arkası bayram, emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • AHMET GEZER GEZER: 3 bin TL vererek bizi mahcup etmeyin. Altından nasıl kalkarız bunun. 313 16 Yanıtla
  • mustafa ekici: Çok acayip bir para. 238 13 Yanıtla
  • tolga karabulut: Ben bu rakamı söylemeye utanırım vallahi billahi ama emeklilere müstahak beter olun ! 191 44 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Sandık da görüşürüz... 178 16 Yanıtla
  • mert çelik: evde ıkı emeklı olanlar 6000 alacak gayet ıyı 41 124 Yanıtla
  • tolga karabulut: hahahahaha emeklilerle güzel dalga geçiyorsunuz 3 bin paramı :D:D:D ey amerıka sen kımsın ya :D 134 13
  • Bulent Cebeci: Emekli emekli olalı böyle bir perişanlık görmedi...alım gücü olarak dibi gördü sayende dünya lideri !!! 116 11 Yanıtla
  • bedir arslan: tolga kime müstahak sen kendi adına konuş 25 28
  • Beşiktaş 1903: Mert Celik bir trol 36 8
  • tolga karabulut: zaten senin gibilere 100 dolar ver bütün bayraklara selam verirsiniz mert 18 3
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