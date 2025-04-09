Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet Birimlerimiz, İstanbul Merkezli 'Yolsuzluk Soruşturması' Üzerinden Sokaklarımızdaki Eşkiyalığa Fırsat Vermemiştir"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabulünde, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli 'yolsuzluk soruşturması' üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkiyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir. Gezi olayları vari provokasyon girişimleri, sahiplerinin ellerinde patlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, "Yarından itibaren kutlamaya başlayacağımız polis haftasının, Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek tüm polis teşkilatının haftasını kutladı.

Emniyet Teşkilatı'nın, bir yandan ülke genelinde huzur ve asayişi sağladığını, diğer yandan suçun ve suçlunun her türlüsüyle cansiperane mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin güven ve huzur içinde yaşaması için gece gündüz demeden fedakarca gayret sarf ediyorsunuz. Askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız, bekçilerimiz ve istihbarat mensuplarımızda birlikte çetelere şehir eşkiyalarına, teröristlere, zehir tacirlerine, kaçakçılara kısacası suçluların hiçbirine göz açtırmıyorsunuz. Hangi zorlu şartlar altında çalıştığınızı milletimizin huzur ve emniyeti için nelerden feragat etmek zorunda kaldığınızı gayet iyi biliyorum.

"Taşla, sopayla, hatta baltayla, asitle saldıran azgın azınlıkla nasıl mücadele ettiğinizi biliyoruz"

Kimi zaman sokakların terörize edildiği, sizlere taşla, sopayla, hatta baltayla, asitle saldıran azgın azınlığın tetişiyle, kimi zaman zehir tacirlerinin suç şebekelerinin eli kanlı çetelerin sinsi oyunlarıyla, kimi zaman trafik magandalarıyla, tarihi eser ve insan kaçakçılarıyla, kimi zamanda 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletimizin geleceğine kasteden hainlerle nasıl mücadele ettiğinizi elbette çok iyi biliyoruz. Sizlerle birlikte büyük bir özveriyle çalışan polislerimizin her birini yürekten tebrik ediyor, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü beladan, musibetten, kötülükten muhafaza eylesin diyorum. Hükümet olarak bizler de gerek insan kaynağı, gerek teknoloji ve teçhizat noktasında polisimizin güçlendirilmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz.

Sizler, sadece ailenizin değil, milletimizin de gurur kaynağısınız. Sizler, huzurumuzun, esenliğimizin, emniyetimizin teminatısınız. Hangi hesapla olursa olsun, size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsade edemeyiz. Kendini bilmez tiplerin, son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin, görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli 'yolsuzluk soruşturması' üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkiyalığa fırsat vermemiştir. Çapulcuların her türlü hakaretlerine, saldırı ve kışkırtmalarına rağmen hukuk kuralları içinde vazifelerini bihakkın yerine getirmişlerdir. Gezi olayları vari provokasyon girişimleri, sahiplerinin ellerinde patlamıştır. Sizlerin şahsında tüm polislerimizi tebrik ediyor, emekleri, gayretleri, sabırları dolayısıyla kendilerini ayrı ayrı kutluyorum."