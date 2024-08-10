Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüşerek Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi sonlandırma çabalarını sürdürdüğünü ve Etiyopya'nın Filistin davasına destek vermesinin uluslararası barış çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

10.08.2024 22:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.

İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

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