Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek üzere Almanya'dan ayrıldı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere geldiği Almanya'dan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Berlin Uluslararası Havalimanı'ndan Büyükelçi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'den ayrıldı.