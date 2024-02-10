Erdoğan: Gabar'daki günlük petrol üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkacak - Son Dakika
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Erdoğan: Gabar'daki günlük petrol üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkacak

Erdoğan: Gabar\'daki günlük petrol üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz"

10.02.2024 14:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Gabar'daki günlük petrol üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkacak - Son Dakika


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