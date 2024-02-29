Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) 2021 yılında 1 trilyon 119 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, Türkiye'nin GSYİH'sının ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktığını gösteriyor.

29.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı - Son Dakika
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