Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları bugün açılıyor. Asrın birlikteliği." ifadeleriyle Türk bayrağı emojisi yer aldı.
Paylaşımda, hastane bünyesinde "Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi", "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi", "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi", "Onkoloji Hastanesi ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastanesi" ile "Ana Hastane"nin yer aldığı belirtildi.
Hastanenin 330 bin metrekarelik kapalı alana, 1875 yatak kapasitesine, 335 polikliniğe, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye, 259 yoğun bakım yatağına, 4 bin 640 araçlık otoparka ve helikopter pistine sahip olduğu da kaydedildi.
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