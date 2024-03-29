Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün sekizinci yardım gemisini Gazze'ye gönderdik

Hatay'da Kavga İhbarına Gidilen Evde Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan kavga ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, kavga eden kardeşlerin yanı sıra diğer şüphelilerin de hareketlerinden şüphelenerek evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir heykel, dışı kabartmalı bir obje ve birçok sikke ile tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alarak objeleri Müze Müdürlüğüne teslim etti.