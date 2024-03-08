Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gelişimiyle Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı vuracağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gelişimiyle Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, gençlerin fiziki, manevi ve ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyet'in ikinci asrına damga vuracaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı gençliği ile birlikte medeniyeti ihya edeceklerini ve büyük bir atılım gerçekleştireceklerini söyledi.

08.03.2024 18:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyet'imizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün burada ülkenin en büyük gençlik hareketini gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin son 10 yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran, çalışkan evlatlarımızı görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerinin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. İhtiyaç duyduğu her an ve her yerde milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, burada kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini gördüğünü belirterek "Evet, TÜGVA çatısı altında 81 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; yurtlarıyla, burslarıyla, icathaneleriyle, destekleriyle, kamplarıyla, akademileriyle TÜGVA ailesinin her alanda dal budak saldığını belirterek şöyle devam etti:

"Şimdi bu çelikten iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Ne diyor şair? 'Sanmasın kimseler bu aşkı yorgun/Bizim yüreğimiz millete vurgun/Türkiye Yüzyılı gençliği ile Ankalar misali doğarız her gün.' Evet, her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyet'imizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz."

Gençliğin çok büyük bir lütuf olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, 'İman varsa imkan da vardır.' anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak, velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin işte böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini, dünyanın en şatafatlı üniversitelerinin diplomalarından ben daha önemli görüyorum. Diploma zarftır, elbette kıymetlidir ama aslolan mazruftur. Dünyada donanımın önce ve hatta sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler, uzmanlıklar, analitik yetenekler çok daha önemli hale geldi. Bunun için gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gelişimiyle Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı vuracağız - Son Dakika

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