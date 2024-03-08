Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gelişimiyle Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyet'imizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün burada ülkenin en büyük gençlik hareketini gördüğünü söyledi.
Türkiye'nin en güçlü genç enerjisini gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin son 10 yıldaki gençlik çalışmalarına mührünü vuran, çalışkan evlatlarımızı görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerinin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. İhtiyaç duyduğu her an ve her yerde milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum." diye konuştu.
Erdoğan, burada kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini gördüğünü belirterek "Evet, TÜGVA çatısı altında 81 ilimizde ve 605 ilçemizde faaliyet gösteren bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur." ifadelerini kullandı.
"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan; yurtlarıyla, burslarıyla, icathaneleriyle, destekleriyle, kamplarıyla, akademileriyle TÜGVA ailesinin her alanda dal budak saldığını belirterek şöyle devam etti:
"Şimdi bu çelikten iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Ne diyor şair? 'Sanmasın kimseler bu aşkı yorgun/Bizim yüreğimiz millete vurgun/Türkiye Yüzyılı gençliği ile Ankalar misali doğarız her gün.' Evet, her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyet'imizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz."
Gençliğin çok büyük bir lütuf olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu lütfun hakkını vermek için kahvehaneleri kıraathaneye dönüştürerek, kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan müziğe, edebiyattan resme her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, bilgisayar ekranlarındaki sanal dünya ile gerçek dünyanın dengesini kurarak, 'İman varsa imkan da vardır.' anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak, velhasıl şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda ve her konuda sürdürmeliyiz. Sizlerin işte böyle bir şuurla hayatınıza yön vermesini, dünyanın en şatafatlı üniversitelerinin diplomalarından ben daha önemli görüyorum. Diploma zarftır, elbette kıymetlidir ama aslolan mazruftur. Dünyada donanımın önce ve hatta sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler, uzmanlıklar, analitik yetenekler çok daha önemli hale geldi. Bunun için gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum."
(Sürecek)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin gelişimiyle Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı vuracağız - Son Dakika
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Koca, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni bir hastane müjdesi verdi. Beykoz'a 800 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapılacak.
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kastamonu'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Yelkenci, ayrıca dijital dönüşümün eğitimi nasıl etkilediğine ve bilgi güvenilirliğinin önemine değindi. Öğretmen akademilerinin amacının ise öğretmenleri farklı deneyimlerle buluşturarak enerjilerini artırmak olduğunu söyledi.
Samsun'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Güvenli Mahallem, Güvenli Eğitim Projesi' kapsamında İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Proje kapsamında, öğrencilere temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirmeler yapıldı. 3 okul ziyareti gerçekleştirilerek 178 öğrenciye ulaşıldı ve 214 broşür dağıtıldı. Proje ile öğrencilere güvenli bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı General Leytenant Hikmet Mirzayev ile İstanbul'da ikili görüşmelerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?