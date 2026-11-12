Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti
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12.11.2026 16:52:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti - Son Dakika