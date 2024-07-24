Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısının Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısının Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısının ardından, Meclis İdare Amiri Hasan Turan'ın odasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmenin, Erdoğan'ın grup toplantısında, hayvan hakları savunucularının Meclis'teki eylemlerine tepki gösterdiği konuşmasından sonra yapılması dikkati çekti.

24.07.2024 17:29
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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısının ardından, Meclis İdare Amiri Hasan Turan'ın odasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmenin, Erdoğan'ın grup toplantısında, hayvan hakları savunucularının Meclis'teki eylemlerine tepki gösterdiği konuşmasından sonra yapılması dikkati çekti.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis İdare Amiri Hasan Turan'ın odasına geçti. Erdoğan burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından ayrılırken bir gazetecinin "Grup konuşmanızda Meclis'teki eylemlere karşı tedbirlerden söz ettiniz. Numan Bey ile gündeminizde bu konu mu vardı?" sorusu üzerine "Her şeyi açıkladım" karşılığını verdi.

Erdoğan, grup konuşmasında, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi konusunda, "Bu meseleyi Meclis tatile girmeden önce taşkınlıklara prim vermeden yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Asla taviz yok, bu işi bitireceğiz. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiye edenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşı merhametten değildir. Değil insana, değil masum çocuklara herhangi bir canlıya karşı merhameti olan birisi o densizliği yapamaz. Ciğer paresini kaybetmiş anneyle empati kuramayan, diğer canlılarla nasıl kursun. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, Meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş ile görüşmesi dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısının Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup Toplantısının Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Görüştü - Son Dakika

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