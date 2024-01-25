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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüşerek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve ikili ilişkileri ele aldı. Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve davanın sonuçlandırılması için çaba göstereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü
25.01.2024 - 16:47,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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