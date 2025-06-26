Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

26.06.2025 18:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'e yapılan yatırıma ilişkin, "Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırım, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'e yapılan yatırıma ilişkin, "Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırım, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün bir dünya başkenti, göz bebeği, Sultan Fatih'in emaneti aziz İstanbul'un ilçesi olan Güngören'de olduklarını belirterek, katılımcılarla birlikte İstanbul'un dört bir yanındaki vatandaşlara sevgilerini gönderdiğini söyledi.

Aşkları, dayanışmaları ve samimiyetleri için vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle sizin huzurunuzdayız. Hem yapımı tamamlanan eserlerimizin açılışını yapıyoruz hem de yeni yatırımlarımızın temellerini hep birlikte atıyoruz." diye konuştu.

"'Dirençli İstanbul' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Güngören Millet Bahçesi, ilçe emniyet müdürlüğü binası ve Ay Yıldız İlköğretim Okulu'nun açılışlarını gerçekleştireceklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor. Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip ilçe emniyet müdürlüğü binamızı, nizamiyesiyle birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli bir eğitim alacağı Ay Yıldız İlköğretim Okulumuzla önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Yine bugün Tozkoparan Mahallemizde yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz."

Erdoğan, devam eden çalışmalara işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. Etap birinci ve ikinci kısımların da temellerini atacağız. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut, 85'i iş yeri olmak üzere toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar, eser kalır. 'Dirençli İstanbul' hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin, meşakkatli bir sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve yüklenici firmalara şahsı ve milleti adına teşekkür eden Erdoğan, "İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine, bu yatırımların hayata geçirilmesine katkı veren tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Hak sahibi kardeşlerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını, yeni iş yerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık proje değerine sahip bu yatırım, İstanbul'a olan sevdamızı, Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor. Güngören'imizin çehresini değiştireceğine inandığım bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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