Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas\'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından İsmail Haniye ile görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından Hamas Siyas Büro şefi İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Görüşmede; İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından önce Hamas Siyas Büro şefi İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etti.

Erdoğan'ın X hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas'ın Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum."

Erdoğan, kabine toplantısında da Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum."