Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
07.03.2026 21:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

"YAKIN TAKİP" VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

22:04
