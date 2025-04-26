Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kuruluna video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kuruluna video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette bugüne kadar ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık.

26.04.2025 10:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasette bugüne kadar ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda, İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, Cemiyetin, üç çeyrek asırlık tarihiyle milletin medarıiftiharlarından biri olduğunu belirtti.

Bu camianın mensubu olmaktan daima şeref duyduğunu vurgulayan Erdoğan, gençlik yıllarından itibaren bu güzide çatının altında yer aldığını kaydetti.

Burada kalbi, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdığını dile getiren Erdoğan, şunları paylaştı:

"Peygamber Efendimizin 'Hayrun Nas Men Yenfeun Nas', yani 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.' emrini kendine rehber edinmiş nice vakıf insanıyla gönüldaşlık yaptık. Burada hepsini saymaya kalksak buna zaman kifayet etmez. Aralarında Emin Saraç Hocaefendi, Raşit Küçük Hocaefendi gibi kıymetli isimlerin de olduğu nice büyüğümüz dünya defterini kapattı, ebedi aleme göç eyledi. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu insanların hepsi adlarını milletimizin kalbine yazdırmışlardır."

İlim Yayma Cemiyeti'nde yol yürüdüğü arkadaşlarının bir kısmıyla daha sonra siyasette birlikte mücadele ettiğini anlatan Erdoğan, bu çatı altında edindiği değerlerin, hasletlerin ve prensiplerin, hayatta olduğu gibi siyasette de kendisine yol gösterdiğini ifade etti.

"İlim Yayma hikayesi, Türkiye'nin hikayesidir"

İlim Yayma Cemiyeti kimliğinin omuzlarına yüklediği yükü her zaman layıkıyla taşımaya gayret ettiğine vurgu yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlim Yayma hikayesi, Türkiye'nin hikayesidir, bizim de hikayemizdir. Cemiyetin kuruluşunda olduğu gibi bizler de ciddi zorluklarla karşılaştık. Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bunda İlim Yayma bünyesinde öğrendiğimiz ve kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu. Bakın şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; İlim Yayma Cemiyeti, sadece gönüllü teşekkül değildir, aynı zamanda bir gönül hareketidir. Cemiyetin özellikle millete, ümmete ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirme misyonu her türlü takdirin üzerindedir."

İlim Yayma Cemiyetinin eğitim ve sivil toplum hizmetlerine yeni soluk kazandırdığını aktaran Erdoğan, 100'ün üzerinde imam hatip lisesinin Cemiyetin katkılarıyla hayata geçtiğine işaret etti.

"Tüm gayemiz insan yetiştirmek"

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenci yurtları ve eğitim merkezlerinden on binlerce talebenin yetiştiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İlim ve irfan hırkasını giyinmiş ufuk sahibi o talebeler, daha sonra bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak ülkemize başarıyla hizmet ettiler. Milletten aldıklarını yine millete vermenin gayretinde oldular. Allah'a hamdolsun İlim Yayma ocağı tütmeye halen devam ediyor. Bilhassa ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin elinden tutan Cemiyetimiz, bu ülkenin istikbalini nakış nakış işliyor. Dünyanın savrulduğu tabloyu gördükçe bunların ne kadar kıymetli ve stratejik çalışmalar olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Biliyorsunuz benim sık sık hatırlattığım bir kelamıkibar var. Ehli irfan şöyle diyor; 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.' Bizim de tüm gayemiz işte budur, insan yetiştirmek. Bizden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacak dava ve misyon sahibi nesiller yetiştirmek. Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun bu konuda çok ümitvarım. TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. Bunu gençlerle her buluşmamızda daha net görüyorum. Verdiğimiz mücadele, çektiğimiz çile hamdolsun boşa gitmedi ve gitmiyor. Rabb'im bize çok daha güzel günler görmeyi nasip eylesin diyorum."

İlim Yayma Cemiyetinin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına omuz verdiğini dile getiren Erdoğan, mensuplarına da bu konuda teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemiyetin kuruluşunda yer alan hayırseverlerimizden ebediyete intikal edenleri şükranla, minnetle, rahmetle yad ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, kendisini milletimize vakfeden Cemiyet mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İlim Yayma Cemiyetimizin yanında olacağız, bu mümtaz kuruluşun hayatımıza bereket katan, yarınlarımızı aydınlatan faaliyetlerine tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 65. Olağan Genel Kuruluna video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

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