Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi, ülkede Müslümanların yüzyıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü.

19.10.2024 11:48
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi, ülkede Müslümanların yüzyıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalinin gerçekleştiği caminin açılışı, 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkedeki resmi temasları kapsamında yapıldı.

Namazgah Camisi'nin Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavut diasporasından binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışı, Arnavutluk Müslümanları için özel ve tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

Açılış töreni sırasında ve sonrasında Namazgah Camisi, iki ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü ve Arnavut Müslümanlar için saygın bir ibadet yapıtı olarak değerlendirildi.

Arnavutluk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyor

Namazgah Camisi'ni ziyaret edenler, AA muhabirine, camiyle ilgili his ve görüşlerini anlattı.

Ziyaretçilerden İdlir Abazaj, bir inanan olarak uzun süredir caminin açılışını beklediklerini kaydederek "Camiye ilk girdiğimde ve gördüğümde son derece duygulandım. Yıllardır kurduğumuz hayallerden biri gerçekleşti. Dikkatlice izledim ve bu caminin yapımında emeği geçen, en küçük detayıyla ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu cami yapılmayacaktı, bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Agim Çakmaşi de caminin açılışını, "Müslümanların hayalinin gerçekleşmesi" olarak nitelendirdi.

Bayram namazlarını meydanlarda kılmak durumunda kaldıklarını ve bu yüzden bu caminin bir ihtiyaç olduğunu anlatan Çakmaşi, "Her adımlarında Arnavutlara destek olan Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz. Türkler, bizi her zaman destekleyen ve desteklemeye devam eden kardeş bir halk olmuştur. Onlara minnettarız. Hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

"Namazgah Camisi'nin inşası için yardımlarını sunan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Esma Kajtazaj da Müslümanlar olarak böyle "görkemli bir camiye" sahip bulunmaktan dolayı çok mutlu ve neşeli hissettiklerini dile getirdi.

Kajtazaj, "Yürekten bir mutluluk hissediyoruz. Namazgah Camisi'nin inşası için yardımlarını sunan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok muhteşem bir cami." ifadelerini kullandı.

Mimoza Anamali de caminin açılışından dolayı duygulandığını belirterek, açılışı görmeye ömürlerinin yetmesinin kendileri için büyük bir "mucize" olduğunu söyledi.

Namazlarını artık yeni camide kıldığını kaydeden Ervin Daja, "Yıllardır bu caminin açılmasını bekliyorduk çünkü bayramlarda Müslümanların meydanlarda, bulvarlarda ibadet ettiği ve bu caminin çok gerekli olduğu hep fark edilirdi. Bunun, Türk halkının Arnavut Müslüman kardeşlerine vermiş olduğu çok güzel bir hediye olduğuna inanıyorum. Umarım hepsi bunun için mükafatlandırılırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Daja, camiyi çok güzel ve görkemli bulduğunu vurgulayarak "İçeri girdiğinizde ve namaz kıldığınızda çok büyük bir huzur veriyor." dedi.

Nikahlarının ardından camiye ziyarete gelen Halit Moqi ve Klementina Lila çifti de böyle duygulu bir günde yeni açılan camiye gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Namazgah Camisi

Açılışı 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) desteğiyle inşa edildi.

Toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan caminin iç alanı 2 bin 415 metrekare, ibadethanenin içi ve dışında 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

56 metre yüksekliğinde 4 minaresi, 36 metre yüksekliğinde ana kubbesi ve 18 küçük kubbesi bulunan caminin detayları, Osmanlı mimarisini anımsatıyor.

Başkent Tiran'ın merkezine yakın bölgede yer alan camide konferans salonları, sergi salonu, derslikler, kütüphane, çalışma alanları, kültür merkezi ve farklı alanlar da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Namazgah Camisi, Arnavutluk Müslümanlarının yüzyıllık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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