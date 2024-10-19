Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü sona erdi.
Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Kabulün ardından Erdoğan ve Scholz çalışma yemeğine geçti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Scholz'u kabulü sona erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?