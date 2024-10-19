Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Scholz'u kabulü sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabulü sona erdi.

Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kabulün ardından Erdoğan ve Scholz çalışma yemeğine geçti.