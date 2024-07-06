Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti nedeniyle vekalet Cevdet Yılmaz'a verildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda karşısında yarı finale çıkmak için mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için gittiği Almanya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Azerbaycan Cumhuriyeti yerine Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.