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12.11.2026 16:51:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde Türkiye-Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde Türkiye-Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı - Son Dakika