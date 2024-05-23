Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamındaki etkinlikler Ankara'da başladı. Ankara'ya özgü yemekler ve yöresel tatlar tanıtıldı, hızlı yemek yarışmasında birinci olan kişiye gram altın hediye edildi. Etkinlik, 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek.

23.05.2024 17:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikler Ankara'da başladı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, Ankara'ya özgü yemekler ve yöresel tatlar tanıtıldı, Ankara kurusu, domates kurusu, erişte gibi ürünler satışa sunuldu.

Etkinlikte düzenlenen hızlı yemek yarışmasında birinci olan Ramazan Yoğurtçu'ya gram altın hediye edildi

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bugün eş zamanlı olarak 81 ilde ve tüm yurt dışı temsilciliklerinde başlayan etkinliklerde, her ilin kendine has özel lezzetlerinin tanıtıldığını belirten Ayvazoğlu, Ankara'ya ait geleneksel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtarak bu haftayı karnaval havasında kutladıklarını ifade etti.

Ayvazoğlu, "Böylece, hem ulusalda hem uluslararası düzeyde büyükelçilerimiz de dahil olmak üzere duyurularını yaptığımız bu etkinliğin planlamasını yaparak halkımızla paylaşıyoruz. Mutfağımıza ait geleneksel yapılarımızı, yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili de bu yıl depremden etkilenen illerden de katılan esnafa buradan destek sağladıklarını aktardı.

Sevgili, burada satışa sunulan tüm ürünlerin tescilli ve coğrafi işaretli olduğunu belirterek, Ankara'nın lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Etkinlik, 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası başladı - Son Dakika

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