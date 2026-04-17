Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesine ilişkin açıklama

17.04.2026 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi - Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ticaret hacminin artırılması, enerjide işbirliği başta olmak üzere, birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşmesinde, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Kobakhidze ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasında ikili ticaret hacminin artırılması, enerjide işbirliği başta olmak üzere, birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle çalıştırılmasının Orta Koridorun verimliliğine katkı sunacağını söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
