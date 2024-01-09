Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kızı Sümeyye Bayraktar ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin çocuklarına Asım Özdemir adı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 9'uncu kez dede oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dün dünyaya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftini hastanede eşi Emine Erdoğan ile ziyaret etti. Erdoğan burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Bebeğe Asım Özdemir adı verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar'ın paylaşımında, "Yaratan ve esirgeyen Rabbimize hamd olsun. Evladımız Asım Özdemir Bayraktar, pazartesi sabahı dünyaya geldi. Rabbimize şükürler olsun; bebeğimiz ve annemiz sağlıklı. Dualarınızı ve bir Maşallah'ınızı alırız. Rabbim, hepimize hayırlı nesiller ihsan eylesin" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra ve Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal ve Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.