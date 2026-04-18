Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesine ilişkin açıklama

18.04.2026 16:21
Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarını desteklediğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Tshisekedi ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme gayretlerinin süreceğini, işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kalıcı barış ve istikrarın sağlanması çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Erdoğan, bölgede devam eden savaşların önemli bir kısmının arkasında, İsrail'in tehditkar ve saldırgan tutumu olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Advertisement
