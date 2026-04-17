Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile görüşmesine ilişkin açıklama

17.04.2026 19:38
Bölgedeki sıcak gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti - Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti - Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Al Sani ve Şerif ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Pakistan, Türkiye, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

20:39
20:36
19:51
19:12
19:01
18:45
