Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.' ifadesini kullandı.

10.04.2024 11:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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