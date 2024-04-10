Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle bir araya gelindiği ve çocuklarla yapılan özel maçlara tanıklık edildiği belirtildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
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