Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Ardahan'da şehit annesine ulaştı

08.08.2025 10:42
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Ardahan'da şehit annesi Zeytun Kılıç'a teslim etti.

Van'da 2010'da şehit olan Jandarma Komando Burhan Kılıç'ın Ardahan merkeze bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Zeytun Kılıç ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu aileye teslim etti. Mektup, Zeytun Kılıç'ın torunu İrem Mavzer tarafından okundu.

"Huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün"

Buradaki konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine girdiklerini dile getiren Ercan, "Daha fazla ailelerimizin, annelerimizin inşallah gözleri yaşarmasın, canı yanmasın. Allah kimseye yaşatmasın inşallah. Huzur içerisinde ülkemiz daha nice güzel günler görsün. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sizlerin hem duaları, hem de destekleri bizim için çok değerli. Allah sizden razı olsun. Sağ olun." dedi.

Şehit ailesinden dua isteyen Ercan, şunları kaydetti:

"Sağ olun. Şehidimizin kıymetli ailesisiniz. İnşallah şehidimiz peygamberlerle komşu. İnşallah Allah bizlere de onların şefaatini nasip etsin, cennetinde buluştursun. Şehitlerimiz bizim için, bu vatan için can feda etti. Biz de şimdi onların sayesinde böyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Hamdolsun, ülkemizde refah içinde yaşıyoruz. Allah şehitlerimizden de sizden de razı olsun, öyle evlatlar yetiştirmişsiniz."

"Allah'a kurban olayım"

Ercan'ın temennilerine "Amin" diyerek karşılık veren anne Zeytun Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Benim kaderim böyle. Allah'a kurban olayım." ifadesini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Ercan, şehit annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Anne Kılıç, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek kabul etti.

Köyde başka ziyaretlerde de bulunan Ercan'a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan Kadın Kolları İl Başkanı Gülten Özdemir, AK Parti Ardahan Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Gök ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

