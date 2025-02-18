(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksi, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi. Erdoğan, Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı'ndaki resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Zelenski görüşmesi saat 14.15'te başladı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Görüşmesi Başladı - Son Dakika
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