Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Pakistan basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Pakistan basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında büyük ilgiyle karşılandı.

13.02.2025 20:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında büyük ilgiyle karşılandı.

Pakistan'ın önde gelen gazeteleri Dawn, The Express Tribune, The Nation, Daily Times ve Pakistan Observer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti hakkında detaylı haberler yayımladı.

Associated Press of Pakistan (APP), Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ile görüşmelerini yanı sıra iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları manşete taşıdı.

APP'nin haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şerif'in ortak basın toplantısı, iki liderin ekonomik işbirliğini artırmayı hedefleyen görüşmeleri gibi ziyaretle ilgili ayrıntılar yer aldı.

Haberlerde, Pakistan ve Türkiye'nin 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma taahhüdüne, Erdoğan'ın adının F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararına ve iki ülke arasında farklı alanlarda imzalanan 24 anlaşmaya geniş şekilde değinildi.

Türkiye-Pakistan ilişkilerinde yeni dönem

Dawn gazetesinin haberinde, Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkileri ileri seviyeye çıkarma açısından önemli olduğu ifade edildi.

Haberde, Erdoğan'ın Türk yatırımcıların Pakistan'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edileceğine ilişkin sözlerine yer verilerek, Ankara'nın İslamabad ile çeşitli alanlarda daha güçlü işbirlikleri hedeflediği aktarıldı.

The Express Tribune gazetesinde, Erdoğan'ın ziyaretinde Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Türkiye-Pakistan işbirliği çabalarının ele alındığına vurgu yapıldı. Haberde, Erdoğan'ın, Türkiye'nin Filistin davasındaki tutumunu yinelediği belirtildi.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad'da büyük bir resmi törenle karşılandığına işaret edildi.

Türkiye-Pakistan bağlarını sergileyen güçlü karşılama

The Nation gazetesinin haberinde ise Erdoğan'ın Pakistan'ı "ikinci evi" olarak gördüğüne ilişkin sözleri öne çıkarılarak iki ülkenin farklı alanlarda ortak projelere odaklandığı ve bu konuda yeni adımların atılacağı kaydedildi.

Daily Times gazetesi de Erdoğan'ın Pakistan ziyaretini manşete çekerek Erdoğan'ın konvoyunun güzergahının iki ülke arasındaki güçlü diplomatik bağları ve misafirperverliği sergileyecek şekilde süslendiğini vurguladı.

Pakistan Observer da İslamabad sokaklarının, iki ülke arasındaki dostluğu kutlayan bayraklar ve afişlerle süslendiğini belirterek Pakistan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanma anlarının görüntülerinin sosyal medyada "Dombra" şarkısı eşliğinde paylaştığına değinildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Pakistan basınında geniş yer buldu - Son Dakika

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