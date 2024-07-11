Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni dönemde Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğine işaret ederek, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini belirtti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.