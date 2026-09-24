Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, refahı daha fazla konuşmak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'la terör konularını değil, Kalkınma Yolu'nu, ticaret hacmimizi artırmayı, istikrarı, refahı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor"
Kaynak: AA
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