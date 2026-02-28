Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran\'a yönelik saldırılardan derin üzüntü ve endişe duyuyoruz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika- İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik, İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğumuz gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı İftar Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de elbette unutmuyoruz. Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan işte son günlerdeki İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz. Türkiye Diyanet Vakfımız, TİKA'mız, Kızılay'ımız, ülkemizin yüz akı olan insani yardım kuruluşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor, ülkemizin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Gazze'de, Sudan'da, Somali'de, Arakan'da ve daha pek çok yerde milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında hamdolsun Türkiye için dualar ediliyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde Ramazan'ı buruk bir kalple karşılayan tüm kardeşlerimize milletim adına dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Çekilen bunca acının, yaşanan bunca zorluğun zulme, zalime, mihnet ve muhannete karşı verilen bu kahramanca mücadelenin er ya da geç kalıcı zaferle taçlanacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin her bir ferdinden paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan-ı Şerif'te mazlum ve mağdur kardeşlerini hem dualarında hem de yardım çalışmalarında unutmamalarını özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

'BİZ TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPIYORUZ VE YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii burada şunu da altını çizerek ifade etmek durumundayım. Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde barış ve istikrar ortamının hakim olması için çalışırken komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Malumunuz, uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik. Suriye'de özellikle bu süreç içerisinde Sayın Trump'la ve Sayın Pezeşkiyan'la telefonda görüşmeler yaptık. Bölgemizdeki başka ülkeler de aynı şekilde ellerinden geleni yaptı. Ancak hem taraflar arasındaki güven duvarının aşılamadığı, hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz. Aynı şekilde, her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz. Sağduyu ve akl-ı selim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır. Buna izin verilmemeli, savaşın daha da büyümemesi, daha fazla kanın akmaması, Allah korusun bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak ilk günden beri olduğumuz gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.