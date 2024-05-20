Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Reisi'nin çabalarını takdirle anarak, Türkiye'nin İran'ın yanında olacağını belirtti.

20.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin, helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşknı Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum.

Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükümetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yad ediyorum.

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, Helikopter, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement