Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi arayarak terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi telefonla arayarak Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yarın yapacağı Türkiye ziyaretinin ertelenmesi de kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bugün telefonla görüştüğünü duyurdu. Erdoğan Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yarın yapaçağı Türkiye ziyaretinin ertelenmesi de kararlaştırıldı. Ziyaretin ne zaman yapılacağına dair bir tarih açıklanmadı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı."

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