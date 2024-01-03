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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırılarına başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki terör saldırılarına başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran\'daki terör saldırılarına başsağlığı diledi
03.01.2024 - 17:34,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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