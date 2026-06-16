(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas ile Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı" denildi.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili'ni kabul etti - Son Dakika
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