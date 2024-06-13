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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da resmi törenle karşılandı

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Başkent Madrid'te Türkiye-İspanya İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Moncloa Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı. İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının çalındığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Sanchez'e Türk ve İspanyol heyetin tanıtılmasının ardından iki lider ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra resmi öğle yemeğine katılacak.