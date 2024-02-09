Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda katılımcıları selamlayarak kendisine iletilen davet için teşekkür etti. Başarılı geçmesini dilediği genel kurulun gençlerle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, forum vesilesiyle İslam dünyasının dört bir yanından Türkiye'ye gelen misafirlere "Hoş geldiniz" dedi.
Gençlik Forumu'nun tohumlarını 2004 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Başkanımızın ve ekibinin de gayretleriyle giderek adından daha fazla söz ettiriyor." ifadesini kullandı.
Erdoğan, İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap Yarımadası'na kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek öz güvenli yetişmeleri için geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştiren forumu tebrik ederek, Müslüman gençler olarak sizlerin birlikte hareket etmenizin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri, çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı" dedi.
İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının ülkemize getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attık. Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erince 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz."
Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığını ifade ederek, katılımcılardan ülkelerine selam götürmelerini istedi.
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