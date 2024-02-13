Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, uluslararası hukukun üstünde kendini görüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, uluslararası hukukun üstünde kendini görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, uluslararası hukukun üstünde kendini görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir"

13.02.2024 13:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir"

Kaynak: AA

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