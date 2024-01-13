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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik toplantısı düzenleyecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da güvenlik toplantısı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul\'da güvenlik toplantısı düzenleyecek
13.01.2024 - 00:46,
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir" dedi.

Kaynak: DHA
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