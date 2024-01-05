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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u yeniden inşa etmeye mecburuz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u yeniden inşa etmeye mecburuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'un temiz şehir noktasında bir numara olduğunu belirterek, İstanbul'un eski günlerine dönmek istediğini söyledi ve 'Yeniden İstanbul' mottosuyla İstanbul'u inşa etmeye mecbur olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'u yeniden inşa etmeye mecburuz
05.01.2024 - 15:37,
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Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi nice yılların getirdiği ihmalleri, eksiklerin utancından kurtardık. Çöp, çukur, çamur… İstanbul buydu ama bunlardan İstanbul'umuzu kurtararak burada yaptığımız uluslararası toplantıda o zaman dediler ki dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten, çukurdan, İstanbul'umuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul artık o günlerine herhalde yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz 'Yeniden İstanbul'" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmek üzere 5'inci kez toplandı. Çırağan Sarayı'nda 'Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı' ana temasıyla gerçekleşen forumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Türkiye'nin son 21 yılı Cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Ulaştırmadan turizme, savunma sanayiden teknolojiye, çevre ve şehircilikten terörle mücadeleye sağlıktan uluslararası yatırımlara kadar aklınıza gelebilecek her alanda çok büyük dönüşümlere imza attık. Şehirlerimizin çevresini tamamen değiştirdik. Ülkemizi nice yılların getirdiği ihmalleri, eksiklerin utancından kurtardık. Çöp, çukur, çamur… İstanbul buydu ama bunlardan İstanbul'umuzu kurtararak burada yaptığımız uluslararası toplantıda o zaman dediler ki dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten, çukurdan, İstanbul'umuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul artık o günlerine herhalde yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz 'Yeniden İstanbul'. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Onun için tabi çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve yeniden İstanbul'u inşa ve ihya ederek yolumuza devam edeceğiz. Sadece 21 yılda milletimizin asırlık eksiklerini tamamladık, hayal edilen nice eserleri ve projeleri gerçeğe dönüştürdük" dedi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı, İstanbul, Çevre, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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