Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı\'na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

12.02.2024 01:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA

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