Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar\'da günlük petrol üretimi rekor kırdık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda inşallah günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanında çok yönlü bir mücadelenin içinde bulunduklarını belirten Erdoğan, ülkenin bu alanda birinci gündeminin deprem bölgesi ve afetlere hazırlık olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin tarihin en büyük doğal afetlerinden biri olduğuna, 680 bini konut, 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölümün kullanılamaz hale geldiğine, 53 bin 614 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'tan beri tıpkı önceki kabinemiz gibi yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. 2024 yılının bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Geçtiğimiz yıl da aşağı yukarı aynı tutarda bir harcama yaptık. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ödemelerin tutarı 126 milyar lirayı aşıyor. Depremzedelerimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen 11 şehirde, 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale sürecini tamamlayarak inşasına başladıklarına işaret eden Erdoğan, 4 bin 333 köyde, 50 bini çelikten, toplam 100 bin köy evini inşa ettiklerini aktardı.

"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası biten konutların hak sahiplerini belirlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının son aylarına doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

Şehirlerimizi, konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 'şehir meydanı' projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz."

Afetzedelerin talepleri doğrultusunda Yerinde Dönüşüm Projesi'ni devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, proje kapsamında konutlar ve köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağladıklarını belirtti.

Erdoğan, projeye başvuruların sayısının 256 bine ulaştığını, 28 binden fazla vatandaşın işlemlere başladığını aktardı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki hukuki engelleri yeni yasayla kaldırdıklarına ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduklarına dikkati çeken Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlanması için hayata geçirdikleri Yarısı Bizden Kampanyası'yla hak sahiplerine 1,5 milyon lira destek verdiklerini ifaoe etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"1 milyon vatandaşımızın başvurduğu proje kapsamında şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı. Biliyorsunuz, 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un karşı karşıya olduğu riskleri konuşmalarımızda her fırsatta gündeme getirmiştik.

İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina, kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Şunu bir defa kabullenmemiz lazım; İstanbul, bu konuda adım atmakta geciktikçe, riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek, hangi parti olursa olsun, sorumluluk makamındaki herkes için milli bir görevdir. Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve Bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz."

Erdoğan, İzmir'in depreme hazırlanması kapsamında Dünya Bankası işbirliğiyle Dirençli Şehirler Projesini başlattıklarını, İzmir dahil 5 şehirde hak sahiplerine 180 ay vade ve yüzde 0,69 gibi çok düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunduklarını aktardı.

"Deniz varlığımızı korumak ve kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız"

Küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık ile 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, 2024'te hedeflerinin yüzde 60 olduğunu vurguladı.

Göcek Mapa-Şamandıra Projesi ile 805 kilometrekarelik alandaki 20 koyu yaklaşık 700 mapa-şamandırayla koruma altına aldıklarını bildiren Erdoğan, "Ayrıca vatandaşlarımızın denize ulaşmasına engel olan hukuk dışı yapıları yıkıyoruz. 'TÜRKİYEDENİZ' projesiyle halkımızın denizlere erişimini kolaylaştırarak, deniz kıyılarında yaşam kalitesini artıracağız. Ayrıca deniz varlığımızı korumak ve kirliliği önlemek için kapsamlı tedbirler alacağız." diye konuştu.

"Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjinin son yıllarda gerçekten tarih yazıldığı bir başka alan olduğunu, ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını ekonominin istifadesine sunma noktasında büyük mesafe aldıklarını vurguladı.

"Enerjide tam bağımsız Türkiye" vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Filyos'ta günlük doğalgaz üretiminin 5,1 milyon metreküpü aştığını, 2 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını artık buradan karşılayabildiklerini söyledi.

Karadeniz gazının sevincini milletle paylaşmak için başlattıkları 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğini bir yıl boyunca devam ettirdiklerini, ilk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadıklarını, vatandaşların doğal gaz faturasını devlet olarak ödediklerini hatırlatan Erdoğan, "Böylece insanımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşifler için Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyularında sondaj çalışmasına başladı. Gabar'da günlük petrol üretimini 43 bin 380 varilin üzerine çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Yıl sonunda inşallah günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Hakkari ve Siirt başta olmak üzere bölgenin diğer yerlerinde arama-tarama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizin üzerinden terörün karanlık ve kanlı gölgesi kalktıkça, Allah'ın izniyle çok daha güzel neticeler alacağız. Türkiye, on yıllar boyunca hain terör saldırıları sebebiyle kullanamadığı kaynaklarından istifade etmeye, faydalanmaya başlamıştır. Terör bölgede zemin kaybettikçe sadece ekonomimiz büyümeyecek aynı zamanda demokrasimiz de serpilecek, güçlenecek."

(Sürecek)