Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İHA'larımızla orman yangınlarını izliyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bugün görevleri tevdi edilen yeni kabine üyelerini kutlayan Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'na vazifelerinin hayırlı olmasını diledi.

Her iki bakanın da seleflerinden devraldıkları hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacaklarına inandığını belirten Erdoğan, görevden affını isteyen ve bu talepleri şahsınca kabul edilen Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca'ya da emekleri, fedakarlıkları ve millete yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

Erdoğan, "Uzun yıllardır beraber yol yürüdüğümüz, teşrikimesai yaptığımız her iki arkadaşımızla inşallah yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kısa süre önce idrak edilen Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, çatışmaların, zulümlerin ve katliamların olmadığı bayramlara kavuşmayı temenni etti.

Bayram tatilinin 9 gün olması ve okulların da kapanmasıyla vatandaşların memleketlerine, tatil bölgelerine huzurla seyahat ettiğini kaydeden Erdoğan, yollarda büyük bir trafik yoğunluğu yaşandığını bildirdi.

Emniyet güçlerinin, Karayollarının, sağlık birimlerinin bayram tatilinde en fazla mesai yapan görevliler olduğunu ifade eden Erdoğan, vatandaşların yolculuklarını güven ve huzur içinde gerçekleştirmesini temin etmek için çalışan tüm personele teşekkür etti. Erdoğan, vatanın bekası, insanların güvenliği için yurt içinde ve yurt dışında kahramanca görev yapan askerleri tek tek gözlerinden öptüğünü söyledi.

"Bu felaketlere baktığımızda ihmalin ve kastın öne çıktığını görüyoruz"

Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan anız ve orman yangını haberleriyle herkesin sarsıldığını dile getiren Erdoğan, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'ndaki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hafta sonu İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınları yaşandığını hatırlatan Erdoğan, yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riskinin de aynı oranda arttığına işaret etti.

Erdoğan, "Sadece ormanlarımızı değil, ülkemizin akciğerlerini yakan bu felaketlere baktığımızda ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz. Yüzde 90'ı insan kaynaklı yangınların önüne geçmek ve tek bir ağacın bile zarar görmesini engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"4 bin 744 havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hızla karşılıyoruz"

Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, dünyada örnek alınan orman yangınlarıyla mücadele filosunun kurulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün bu mücadeleyi 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracıyla sürdürüyoruz. Tabii sadece filomuzdaki araç sayılarını artırmadık, üzerindeki ekipmanları da en ileri teknolojiyle yeniledik. Terörle mücadelede destan yazan insansız hava araçlarını 'yeşil vatanın' savunmasında da etkin olarak kullanıyoruz. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı, 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. İHA'larımızın yanında 184'ü akıllı olmak üzere 776 kulemizle ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz. İlk defa bizim dönemimizde yapılan 4 bin 744 havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hızla karşılıyoruz. Bunların dışında yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır. Bugün itibarıyla 25 bin personelimiz ve 122 bini aşkın gönüllümüz ormanlarımızı korumak için fedakarca çalışmaktadır. Gece gündüz demeden yangınlara karşı cansiperane mücadele eden bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Ormanlara sahip çıkma ve koruma noktasında tüm vatandaşlardan daha fazla itina beklediklerinin altını çizen Erdoğan, yaz sıcaklarının artık çok yoğun şekilde yaşandığı günlere girildiğini, en ufak bir ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını söyledi.

"Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki ay çiftçilerle buluşmada Türkiye'nin tarım alanında son 21 yılda nereden nereye geldiğini rakamlarla tek tek ortaya koyduklarını hatırlattı.

Hükümetlerinin tarım politikalarını eleştirenlerin çoğunun bilgiden ziyade ön yargılarla hareket ettiğini, bunların ülkeyi tanımadığını ve dünyayı takip etmediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her mesele gibi maalesef tarım konusuna da istismar malzemesi olarak bakıyorlar. Seçim meydanlarında 'bedava traktör' vadedip, sonrasında 'biz onu dikkat çekmek için söyledik' diyerek işi pişkinliğe vurdukları gibi yalan yanlış bilgilerle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu kabul etmek lazım, bunlar öyle seçim meydanlarında dalga konusu yapılacak işler değildir. Tarım ciddi bir uğraştır, ülkemiz açısından çok stratejik bir sektördür. Hükümet olarak biz de tarıma, sektörün ciddiyetine ve önemine uygun bir anlayışla yaklaştık. Çiftçi kardeşlerimizin alın terlerinin hakkını daima vermeye çalıştık. Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılında şu ana kadar 56 milyar lira destek ödemesi yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak."

(Sürecek)