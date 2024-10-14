Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda kontrol ekiplerinin geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise şimdiye kadar 990 bin denetim yaptığını belirterek, "Bu denetimleri bundan sonra artırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız." dedi.

14.10.2024 21:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda kontrol ekiplerinin geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise şimdiye kadar 990 bin denetim yaptığını belirterek, "Bu denetimleri bundan sonra artırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde Türkiye ve etrafının bir barış ve istikrar adasına dönüşmesi için dış temaslara hız kazandırdıklarını belirtti.

Balkan coğrafyasında gerilimin son dönemde iyice tırmanmaya başladığına dikkati çeken Erdoğan, 10-11 Ekim'de yaptığı Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin bu bakımdan çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

"Balkan coğrafyasındaki diğer ülkelerle de işbirliğimizi ilerleteceğiz"

Erdoğan, her iki ülkeyle imzaladıkları toplam 15 anlaşmayla, ikili münasebetleri daha da ilerlettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş dünyamızdan bölgedeki kardeş topluluklara kadar, ziyaretimiz boyunca çok farklı kesimlerle bir araya geldik. Temelini 2015 yılında bizzat attığım Balkanlar'ın en büyük camisi olan Namazgah Camisi'nin açılışını yapmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktı. Rabbime, şahsıma böyle bir imkanı bahsettiği için hamdediyorum. Muhteşem mimarisiyle Tiran'ın tam kalbindeki merkezi konumuyla, toplam 8 bin kişilik cemaat kapasitesi ve diğer özellikleriyle Namazgah Camisi her açıdan gurur ve ilham verici bir eser olmuştur. Bugün bir kez daha Sayın Edi Rama'ya ve camimizin açılışında emeği geçen herkese, mimarından mühendisine, tüm işçi kardeşlerimize, kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile çok verimli geçen görüşmelerin olumlu yansımalarını pek çok alanda yakında göreceklerini ifade eden Erdoğan, "Her iki dostuma, bize ve heyetimize gösterdikleri misafirperverlikleri için şükranlarımı iletiyorum. Balkan coğrafyasındaki diğer ülkelerle de işbirliğimizi ilerleteceğiz. Ziyaretlerimizi bu anlayışla önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türk dünyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer kritik bölgenin de tasada ve sevinçte bir oldukları Türk dünyası olduğunu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyası ile ilişkilerinin sürekli geliştiğini ve serpildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Başta, can Azerbaycan olmak üzere kardeşlerimizin 6 Şubat depremleri sonrasında yaptıkları yardımları asla unutmayız, unutmayacağız. İnşallah biz de kara günlerinde bize ihtiyaç duydukları her anda karşılık beklemeden gardaşlarımızın imdadına koşacak, tüm imkanlarımızla, tüm kapasitelerimizle bugüne kadar olduğu gibi yine yanlarında olacağız. 'Dilde, fikirde, işte birlik' diyen merhum Gaspıralı İsmail Bey'in hayalini gerçeğe dönüştürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması

Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'nda gündemdeki diğer konuları da etraflıca değerlendirdiklerini dile getirdi.

Son dönemde, millette serzenişlere sebep olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceklerini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla ilgili genel çerçeveyi partimizin geçen haftaki grup toplantısında zaten çizmiştik. Bugün de Kabine üyelerimize gerekli talimatları verdik. İlgili bakanlıklarımız ve AK Parti Meclis Grubu'muz, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber çalışarak hukuki adımların atılmasını sağlayacak. Aile Bakanlığımız da bağımlılık, dijital bağımlılık, intihar, çocuk istismarı, şiddetle etkin mücadele için sosyal risk haritaları oluşturacak. Aile rehberi sistemiyle bu tür sorunlar ortaya çıkmadan çok erken safhada müdahale etme imkanı bulacağız. Suç ve suçlularla etkin mücadelede özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vereceğiz."

Gıda denetimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka hususun da gıda konusunda süregiden tartışmalar olduğunu aktardı.

Devletin görevinin vatandaşının sağlıklı, güvenilir, mevzuatta belirlenen şartlara uygun şekilde imal edilmiş gıdaya erişimini temin etmek olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığımızın yaptığı denetimlerin gayesi budur. Gıda kontrol ekiplerimiz geçen yıl 1,3 milyon, bu sene ise şimdiye kadar 990 bin denetim yapmıştır. Bu denetimleri bundan sonra artırarak devam ettirecek, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına asla göz yummayacağız. İhmalkarlıktan veya fırsatçılıktan kaynaklanan her türlü sıkıntılı durumu da adil, hızlı ve şeffaf bir şekilde kamuoyumuzun bilgisine sunacağız."

Erdoğan, alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daren Acemoğlu'nu tebrik etti.

İzlanda'ya karşı oynayacakları müsabakada A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyen Erdoğan, toplantıda aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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