Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz.

25.11.2024 21:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Bugünkü kabine toplantısında çalışma-sosyal güvenlikten dış politikaya, içişlerinden savunma ve güvenlik meselelerine kadar pek çok konuyu değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, bakanlıkların 2025 yılı bütçesine dair görüşmelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ettiğini belirtti.

Halka hesap vermenin en önemli nişanesi olan bütçe sürecine Kabine olarak büyük önem atfettiklerini dile getiren Erdoğan, burada, geçen yıl boyunca yaptıklarını tek tek anlatırken, gelecek yılla ilgili vizyon ve hedefleri de milletin temsilcileriyle paylaştıklarını söyledi.

"Her zaman söylediğimiz gibi, bizim halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alameti farikası bugüne kadar daima şeffaflık ve hesap verebilirlik olmuştur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkite, teklife, fikre açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Akif'in ifadesiyle 'Yumuşak başlı isem zannetme ki uysal başlı bir koyunum/Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum.' Ama zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclisin çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette eyvallah etmeyiz. Geçtiğimiz günlerde Meclisimizden yansıyan sahneler, hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel Kurul safahatında benzer kötü sahnelerin yaşanmaması en büyük temennimizdir. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek, Gazi Meclisimizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum."

"Herkesin görevi halkımıza en iyi şekilde hizmettir"

Erdoğan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesinin öncelikleri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşlara hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdikleri hassasiyetin kamuoyunun malumu olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi halkımıza en iyi şekilde hizmettir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 85 milyonun tamamının hizmetinde, bütün vatandaşlarının emrinde olduğunun altını çizen Erdoğan, millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suistimal etmenin hiçbir mazereti olamayacağını, bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayacaklarını ifade etti.

"Denetim konusunu düzenleyen genelgeyi yürürlüğe koyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir milletimizden çokça şikayet aldığımız yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız ateşli silahlar konusunda da kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Her iki hususta da bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha attıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek. Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa bunun gereğinin yapılmasını temin edecek. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

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