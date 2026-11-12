Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti
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12.11.2026 14:40:54. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Libya'nın istikrarını destekleyen adımlarının ve güçlü desteğinin artarak süreceğini, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığı olmayacağını ifade etti - Son Dakika